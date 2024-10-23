Дэмиан Лиллард: «Люди знают, насколько я чертовски хорош»

Дэмиан Лиллард готов в этом сезоне напомнить критикам, насколько он хорош.

«Я думаю, люди знают, насколько я чертовски хорош. Люди знают — по крайней мере, те, кто понимает, что они смотрят — иначе я бы не попал в команду 75-летия.

Просто я не скандальный. Я не слишком много говорю. Я не делаю громких заявлений. Я никогда не играл на большом рынке. Но я думаю, что все, чего я достиг, несмотря на это, говорит само за себя», – заявил разыгрывающий «Милуоки ».

В 2021 году в честь своего 75-летия НБА представила список из 76 величайших игроков всех времен.