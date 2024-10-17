Яннис Адетокумбо: «Если не справляешься – идешь на выход»

Яннис Адетокумбо рассказал о давлении на команду.

«Если мы не выиграем трофей в этом году, меня могут обменять. Это касается и других.

Это часть профессии, часть работы. Отсутствие успеха может завершить твою карьеру. Это произошло с предыдущим тренерским штабом. И годом ранее. С некоторыми игроками. Если не справляешься – идешь на выход.

Спанулис изменил мой взгляд на некоторые вещи. Мой подход к игре, мой интерес к ней.

Иногда ты остаешься в своей зоне комфорта. Многие люди остаются в ней всегда. Нужно бороться. Требовать от себя и людей вокруг. Он делает именно так.

В матче против Канады я оставил на паркете мое сердце, почку и колено. Но он заявил, что моя защита была недостаточно хорошей. «У тебя в глазах не было огня».

Каждый день он продолжал давить на меня: «Когда меня было 29, я был лучшим в Европе. У меня были титулы чемпиона подряд. Чем ты занимаешься?».

Все эти обсуждения заставили меня снова захотеть побеждать. Выводили меня из себя, но заставляли хотеть доказать что-то.

Теперь я испытываю подобные чувства в отношении «Бакс». Не хочу подвести Дока Риверса , Дэйма Лилларда и команду.

В этом году сделаю все, чтобы остаться здоровым. Играть в плей-офф. Выйти из первого раунда. Снова заявить о себе. Однажды мне будет 35, и я пойму, что мой пик прошел, а я ничего не сделал. Так что пора доминировать», – заключил форвард «Милуоки ».