Яннис Адетокумбо: «Если не справляешься – идешь на выход»
«Если мы не выиграем трофей в этом году, меня могут обменять. Это касается и других.
Это часть профессии, часть работы. Отсутствие успеха может завершить твою карьеру. Это произошло с предыдущим тренерским штабом. И годом ранее. С некоторыми игроками. Если не справляешься – идешь на выход.
Спанулис изменил мой взгляд на некоторые вещи. Мой подход к игре, мой интерес к ней.
Иногда ты остаешься в своей зоне комфорта. Многие люди остаются в ней всегда. Нужно бороться. Требовать от себя и людей вокруг. Он делает именно так.
В матче против Канады я оставил на паркете мое сердце, почку и колено. Но он заявил, что моя защита была недостаточно хорошей. «У тебя в глазах не было огня».
Каждый день он продолжал давить на меня: «Когда меня было 29, я был лучшим в Европе. У меня были титулы чемпиона подряд. Чем ты занимаешься?».
Все эти обсуждения заставили меня снова захотеть побеждать. Выводили меня из себя, но заставляли хотеть доказать что-то.
Теперь я испытываю подобные чувства в отношении «Бакс». Не хочу подвести Дока Риверса, Дэйма Лилларда и команду.
В этом году сделаю все, чтобы остаться здоровым. Играть в плей-офф. Выйти из первого раунда. Снова заявить о себе. Однажды мне будет 35, и я пойму, что мой пик прошел, а я ничего не сделал. Так что пора доминировать», – заключил форвард «Милуоки».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий