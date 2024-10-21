Дэмиан Лиллард и Айзейя Томас считают, что судьи помогли «Нью-Йорку» выиграть решающий матч финала WNBA с «Миннесотой»

Дэмиан Лиллард и Айзейя Томас отреагировали на судейство в 5-м матче финала WNBA.

«Нью-Йорк» одолел «Миннесоту » (67:62) в овертайме решающей встречи сезона и впервые стал чемпионом женской НБА .

«Судьи судили эту игру так, будто у них было задание на вторую половину, приятель. Отличный матч», – написал звездный разыгрывающий «Милуоки ».

Бывший игрок НБА, 2-ратный участник Матча всех звезд Айзея Томас пошел еще дальше, прямо назвав арбитров «мошенниками».

«Они аккуратно жульничали в пользу Нью-Йорка , ну да ладно лол», – написал Томас.

«Либерти» удалось победить, несмотря на 30,6% с игры и 8,7% из-за дуги. Сабрина Ионеску реализовала лишь 1 бросок на 19 попыток.