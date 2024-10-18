Райен Руссилло о победителе этого сезона НБА: «Слишком тяжело взять второй титул. Выбрал «Оклахому»

Райен Руссилло спрогнозировал финал этого сезона.

«Единственное, что может стать на пути «Бостона », – это удовлетворенность своими достижениями. Вы же помните о травме Кристапса Порзингиса ? Уже три года меня интересует, как долго сможет продолжать Эл Хорфорд . Но он не останавливается. Не понимаю, как он это делает. Он провел столько важнейших минут на паркете.

Все возможные проблемы заключаются в человеческой природе.

В целом состав достаточно молод. Ядро из Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна , скорее всего, останется достаточно мотивированным, чтобы все сложилось.

Я выбрал «Оклахому», потому что взять второй титул слишком тяжело. Думаю, что они встретятся в финале, и я могу ошибаться насчет конечного результата», – заключил обозреватель.