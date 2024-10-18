Райен Руссилло о победителе этого сезона НБА: «Слишком тяжело взять второй титул. Выбрал «Оклахому»
Райен Руссилло спрогнозировал финал этого сезона.
«Единственное, что может стать на пути «Бостона», – это удовлетворенность своими достижениями. Вы же помните о травме Кристапса Порзингиса? Уже три года меня интересует, как долго сможет продолжать Эл Хорфорд. Но он не останавливается. Не понимаю, как он это делает. Он провел столько важнейших минут на паркете.
Все возможные проблемы заключаются в человеческой природе.
В целом состав достаточно молод. Ядро из Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, скорее всего, останется достаточно мотивированным, чтобы все сложилось.
Я выбрал «Оклахому», потому что взять второй титул слишком тяжело. Думаю, что они встретятся в финале, и я могу ошибаться насчет конечного результата», – заключил обозреватель.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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