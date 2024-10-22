Джейлен Браун: «Не стану подписываться с Nike, чтобы увеличить шансы на попадание в сборную США»

Джейлен Браун заявил, что не изменил свое отношение к компании Nike.

Игрок «Бостона » летом утверждал, что непопадание в олимпийскую сборную США связано помимо прочего с тем, что он не сотрудничает с ведущим производителем спорттоваров.

«Если в 2028 году мне придется подписать контракт с Nike , чтобы увеличить свои шансы на попадание в сборную США, я откажусь.

Во-первых, как мне кажется... Дети, вместо того чтобы наслаждаться сутью баскетбола, вынуждены выбирать сторону. Я смотрю, как Европа сокращает разрыв в нашей глобальной игре. Считаю, мы должны сосредоточиться на развитии, на молодежи и низовых организациях. Мое мнение, что кроссовочные компании должны иметь меньше влияния на индустрию», – считает самый ценный игрок финала НБА .