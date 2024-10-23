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Суперкубок России. Женщины. УГМК играет с «Никой»

В Сыктывкаре проходит матч на Суперкубок России.

УГМК из Екатеринбурга встречается с хозяйкой площадки сыктывкарской «Никой».

Суперкубок России

Женщины

Сыктывкар

Ника – УГМК

23 октября. 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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Ника жен
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