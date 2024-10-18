Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет «Нефтяник»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Красноярский «Енисей» примет омский «Нефтяник».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Нефтяник
18 октября. 15:00
Положение команд: МБА – 4-0, УГМК – 3-0, Динамо Курск – 3-1, Надежда – 2-1, Ника – 2-2, Самара – 2-2, Динамо Новосибирск – 1-2, Енисей – 1-3, Динамо Москва – 1-3, Нефтяник – 1-3, Спарта энд К – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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