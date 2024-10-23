На внешнем безеле перстня «Селтикс» размещены 18 бриллиантов изумрудной огранки. Они символизируют количество выигранных клубом титулов

Создатель перстней «Селтикс» рассказал об их особенностях.

Созданные в сотрудничестве с Jason of Beverly Hills перстни чемпионов НБА 2024 года «Селтикс» имеют множество особенностей и множество бриллиантов.

Генеральный директор Jason of Beverly Hills Джейсон Арашебен заявил, что перстни пропитаны историей «Бостона ».

«Мне хотелось создать эпичные перстни. В них бриллиантов более чем на 15 карат. Перстни рассказывают историю всей организации. Город, сезон, плей-офф – все, что вы можете себе представить», – утверждает Арашебен.

Поскольку титул стал 18-м в истории «кельтов», на внешнем безеле размещены 18 бриллиантов изумрудной огранки, которые символизируют количество выигранных «Селтикс» чемпионатов.

На боковой грани перстня смонтированы 84 бриллиантовые точки, которые отсылают к проценту побед «Селтикс» в триумфальном плей-офф (результат 16-3).

На внутренней грани перстня 16 бриллиантов изумрудной огранки, которые представляют победы «Бостона» в плей-офф в 2024 году. Результаты серий также указаны на внутренней стороне стержня.

На лицевой стороне перстня расположены 30 бриллиантовых точек в слове «World», которые представляют общее количество сезонов, сыгранных «Селтикс» в TD Garden. 80 белых бриллиантов в слове «Champions» исполнены в честь 80 суммарных побед команды в регулярном чемпионате и плей-офф сезона-23/24.

Jason of Beverly Hills