Чемпионский перстень Эла Хорфорда не держится у него на пальце
У Эла Хорфорда возникли проблемы с чемпионским перстнем.
Ветеран «Селтикс» ждал 17 лет, чтобы получить свой первый чемпионский перстень НБА. Во вторник перед матчем против «Никс» баскетболистам бостонской команды вручили кольца за победу в сезоне-23/24.
Слова Хорфорда записывали на микрофон во время матча. В какой-то момент он сказал товарищам по команде, что в его случае мерки были сняты «неправильно» и что его перстень слишком велик.
После победы «Селтикс» над «Никс» бигмен объяснил, что вывихнул палец в прошлом плей-офф, и он распух как раз тогда, когда ему делали замеры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS News
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