НБА снова с нами! Энтони Дэвис – MVP, «Бостон» повторил рекорд по трехочковым (29)

Чувствуете эту нервозность и трепет, присущие концу октября? Крепкий здоровый сон потихоньку прощается с нами, и нужно снова привыкать к состоянию неустойчивого бодрствования. Зима близко, а НБА уже тут.

Первый день регулярки подарил нам возможность увидеть в деле новоиспеченных чемпионов (среди которых даже тот самый, единственный игрок ротации олимпийской сборной – Деррик Уайт!) и, возможно, их главного конкурента на всем Востоке, претерпевшего большие изменения в межсезонье «Нью-Йорка». Борьбы, надо сказать, не получилось.

«Бостон» начал по-чемпионски

«Cелтикс» открыли сезон уверенно, придавив оппонента уже к концу первой четверти. Да, все тот же узнаваемый «Маззула-болл» с акцентом на броски с дистанции, все та же атлетичная, гибкая защита, в которой можно разменять любого на любого. Новому, еще не нашедшему свой ритм «Нью-Йорку» оказалось не на что опереться в ключевые моменты игры.

Бостонцы, напротив, работали как часы. Повторение трехочкового рекорда (29), суперэффективные 37 очков Тейтума, элитная защита. И даже если бы Тейтум не нашел свой бросок с самого начала игры, запас прочности у этого Бостона велик. Вся стартовая пятерка «Селтикс» реализовала 26 из 41 броска с дистанции. Забрось второй состав Бостона хотя бы одну трехочковую попытку из 13 в четвертой четверти, рекорд лиги пал бы уже сегодня.

Ожидать каких-то кардинальных изменений от кельтов в новом сезоне было бы странно. Все осталось как прежде: знакомое кино, которое мы видели весь прошлый год. Таланта в команде хоть отбавляй. На дистанции регулярки множество игр будут выиграны еще до начала четвертой четверти, а главную уязвимость – игру в клатче – оценить, скорее всего, будет трудно еще какое-то время.

Ну а «Никс» необходимо осознать, чего они сами от себя хотят. С уходом Дивинченцо (да-да, о нем нужно говорить раньше Рэндла) команда сохранила костяк из Виллановы, но атмосфера товарищества сменилась на нечто другое, пока не слишком понятное. Эти перемены чувствуются как внутри, так и снаружи. Харт – не единственный, кто страдает в поиске своей роли в стартовой пятерке. Микэл Бриджес, вдруг проснувшись как-то летом, решил вернуться к бросковому релизу времен все той же Виллановы, пытаясь поднять точку выброса и обеспечить больше пространства для броска. Результаты пока не впечатляют, и эти перемены вызывают только больше вопросов относительно «Никс» и их потенциала в новом сезоне.

Команде нужно искать плеймейкинг где-то еще, помимо Брансона. Эксперименты, как в случае с Бриджесом, вполне легитимны, но они сопряжены с рисками. Сколько времени он будет привыкать к новой технике? А если не получится, сможет ли он быстро вернуться к привычному броску? Было ли это все так необходимо?

Время для проб и ошибок есть, но на фоне отлаженного баскетбола «Бостона», «Нью-Йорк» выглядел слишком сырым. Атака и движение мяча никогда не были сильной стороной Тибодо, а сейчас в команде только Брансон может создавать что-то для других, хотя и у него сегодня 4 потери на 2 ассиста. Создать возможность для броска кому-либо, кроме Джоша Харта, было невероятно трудно. И если на бумаге у вас есть отличные «3 and D» шутеры, такие как Бриджес и Ануноби, то на деле против Бостона они часто оставались либо в изоляции, либо вообще не могли принять мяч.

Таунс может стать разгадкой этого ребуса. Пока Карл Энтони не выглядит освоившимся на паркете, и к нему нет претензий: это его первая игра не в форме «Миннесоты» в карьере, и сразу же на паркете чемпиона. Его 2 попытки из-за дуги – явно не то, чего от него ждут в дальнейшем.

Пока неясно, насколько эта схема сработает против Бостонцев, даже в своем лучшем виде. Их следующая встреча состоится 9 февраля, на следующий день после дедлайна. К тому моменту, возможно, восстановится Робинсон. и уже пройдет достаточно времени и игр, чтобы понять, могут ли «Никс» стать угрозой для «Селтикс» в плей-офф.

«Лейкерс» перестроились вокруг Дэвиса

В Западной конференции в дебютной игре сошлись «Лейкерс» Энтони Дэвиса и «Миннесота» Энтони Эдвардса. Коротко и лаконично – этим можно было бы объяснить исход сегодняшней игры с всего лишь парочкой пояснений.

Шел 4-й год передавания ключей от Леброна к ЭйДи, а они все не передаются и не передаются. Кто же виноват, что Леброн и в 40 безумно хорош? Но очевидно, что успех «Лейкерс», и правда, зависит от здоровья и уровня игры Дэвиса куда больше вот уже несколько лет.

Энтони Дэвис в лучший день – MVP сезона по уровню игры. И сегодня Дэвис был именно тем Дэвисом.

Агрессия на обеих половинах площадки, фокус в моменте. Все остальное и так присутствует каждый вечер в его игре, но эти две вещи – вот, что делает Дэвиса игроком по-настоящему другого калибра. Не бросок с дистанции, который ему пытаются навязать вот уже какой сезон после пузыря, а именно фокус и спортивная злоба. Этого достаточно, чтобы «Лейкерс» были конкурентны и боролись как минимум за место в плей-офф. Как максимум – тут сложнее.

Потолок команды из Лос-Анджелеса как будто бы не сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Тот же ростер, за исключением, по сути, задрафтованных Кнехта и Джеймса-младшего, новый тренер-дебютант, те же проблемы с пространством, возрастом Леброна и травматичностью Дэвиса. Если все сложится хорошо, «Лейкерс», скорее всего, ждет плей-офф, может быть, даже второй раунд.

Пока же из наблюдений следующее – тут появился наконец-то новый, позитивный фон. И это немного странно, с учетом того, чем кончился прошлый сезон, и того, что никаких новых вливаний в состав произведено не было. Но это тот случай, когда, отнимая что-то, ты, возможно, увеличиваешь сумму. Укоренившееся недоверие к Дарвину Хэму в раздевалке привело к тому, что недовольными своими минутами и ролью на площадке были уже примерно все. И хоть это не всегда была вина Хэма, убрав его, команде как будто бы задышалось полегче. Редика в медиа любят и уважают. И Джеймс, и ЭйДи – оба хотели нового тренера, а тут еще и кореш Леброна. Даже приход Бронни-младшего – событие позитивное, хотя во время драфта кто только не критиковал Лейкерс за то, как это все проворачивали.

Есть ощущение, что химия в коллективе, и правда, улучшилась. Такая игра Дэвиса в первом же матче сезона только добавляет вистов этому чувству. Но в остальном – это пока все та же слишком уязвимая в атаке команда, зависящая в некуражные для куражных Ривза и Расселла дни от игры своих старых, травматичных суперзвезд. Так было и сегодня.

Что же до «Миннесоты», то сразу напомню: Энтони Эдвардсу всего 23 года. Энтони Эдвардс не играл в НБА без Таунса до этого момента. Энтони Эдвардс впервые получил команду в свое полное распоряжение. Энтони Эдвардсу дали не самого подходящего в плане умений партнера-звезду в лице Рэндла. Энтони Эдвардсу всего 23 года.

Сегодняшнее поражение, скорее всего, только начало сложного периода взросления и набивания шишек в новых реалиях.

Много чего можно списать и на не самую удачную игру Конли и Дивинченцо, на двоих выбросивших 4 из 18. Конли вообще успел закончить встречу с игровым временем меньшим (20 минут), чем его красноречивые -22. Интересно, какой шанс, что в итоге стартовым разыгрывающим команды станет именно Донте, особенно учитывая вероятность, что именно Эдвардс начнет все больше и больше управлять атакой «Вулвз» со временем? И хотя важность ветерана сложно переоценить, предпосылки к этому уже есть: Донте провел значительно больше времени и игру заканчивал на площадке, в отличие от Конли.

Медленный Рэндл как будто стал еще чуть медленнее после долгого отсутствия.

Как это все соотносится с задачами «Миннесоты», сказать пока сложно. Повторить и улучшить результат прошлого года и так представляется трудным – главные соперники из «Оклахомы» стали значительно лучше, а «Денвер» и «Даллас» все еще тут и никуда не собираются деваться. Надежда на еще более быстрое созревание Эдвардса и то, что Финч подберет хотя бы к середине сезона работающие сочетания и как-то раскроет трио Рэндл – Гобер – Эдвардс.

Сегодня же это работало не слишком удачно. Нужно время.

Фото: Gettyimages /Brian Fluharty / Stringer, Brian Fluharty / Stringer, Harry How / Staff