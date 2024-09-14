ЦСКА чемпион, Аврамович – MVP, «Зенит» снова в призах, камбэк «Локо». Итоги четвертого дня Суперкубка

От редакции:вы читаете официальный блог Лиги ВТБ на Sports.ru.

«Локо» вернулся!

«Локомотив» никогда в истории Суперкубка Лиги не оказывался вне Топ-5, но был максимально близок к этому по итогам трех четвертей матча за 5-е место против «Бешикташа», когда уступал 16 очков (максимальное отставание составляло «-17»). В четвертом игровом отрезке кубанцы наконец-то сделали то, о чем говорил по ходу турнира Андрей Ведищев – включились в защите. Возвращение на чужой половине возглавил дебютант Всеволод Ищенко, порыв которого поддержали Андрей Мартюк и Би Джей Джонсон. Кубанцы могли победить еще в основное время, но Мартюк смазал один из двух штрафных на последних секундах.

Бросок

В овертайме турки пришли в себя и снова были близки к победе, но в решающий момент инициативу на себя взял самый звездный новобранец «Локо» Антониус Кливленд. Получилось маленькое чудо.

Признание

Ведищев одержал первую победу в качестве главного тренера в официальном матче. И она далась ему непросто!

– Работа тренера – это адская история, электрический стул. Самое главное, ты должен потратить все свое свободное время на подготовку к тренировкам, на анализ игр, на анализ тренировок, поэтому я очень стараюсь. Думаю, что буду становиться лучше, как и моя команда.

Бронза у «Зенита»

Питерцам не удалось совершить трипит, но команда Хавьера Паскуаля с правильным настроем вышла на матч за 3-е место. «Зенит» набрал обороты после большого перерыва и задавил «Црвену Звезду» фирменным рациональным баскетболом – особенно хорошо получалось в обороне (11 очков у «Звезды» в третьей четверти). Атакующие порядки возглавил Алекс Пойтресс, который проявил себя на дуге и под кольцом, крайне полезно сыграли вышедшие со скамейки Денис Захаров и Александр Щербенев.

У приехавших в Москву без четырех игроков ротации и выступавших второй день подряд сербов привнести такую энергию оказалось некому.

Питер еще ни разу не оставался без призов Суперкубка. На первом турнире «Зенит» проиграл в финале, затем дважды брал трофей, а теперь пополнил коллекцию наград бронзой.

Финал

Для ЦСКА и УНИКСа это была уже девятая встреча в 2024 году. Перед решающей игрой Суперкубка счет был равным 4-4, но есть один нюанс. Армейцы проиграли все три матча в регулярном чемпионате, зато уверенно взяли финал (4-1). В субботу москвичи снова продемонстрировали этот «инстинкт убийцы». ЦСКА прихватил соперника на своей половине и не выпустил из «десятки» по итогам 10 минут – 22:9. Надо отдать должное, несмотря на потерю важного Маркоса Найта, казанцы постепенно обрели ритм, приблизились в счете и в третьей четверти после трешки Михаила Беленицкого даже сократили отставание до «-3».

Ощущения, что ЦСКА потерял контроль при этом не возникло. Красно-синие ответили «энд уаном» Тони Джекири, Каспер Уэйр и Антон Астапкович зарядили из-за дуги. Под занавес отрезка включился новый лидер команды Алекса Аврамович, который помимо топового прохода и яростной защиты будет давать красно-синим правильные эмоции. Серб несколько раз исполнил один на один и потолкался с Джаленом Рэйнольдсом, а Семен Антонов закрыл 10-минутку дальним попаданием – 68:58.

В четвертой ЦСКА уже не давал сопернику шансов на спасение и вернул себе трофей – 87:72. Армейцы сравнялись с «Зенитом» по количеству Суперкубков – у обеих команд теперь по два.

Продолжение следует

ЦСКА – УНИКС – не только ремейк финала, но и матч-открытие сезона-2024/25. Ровно через неделю коллективы встретятся на паркете «Мегаспорта» в первом матче регулярки Единой Лиги ВТБ.

MVP

Алекса Аврамович по итогам Суперкубка взял первый индивидуальный приз после приезда в Россию – лучший по игре в защите парижской Олимпиады признан MVP главного предсезонного турнира.

Средние показатели Алексы: 14,3 очка, 6,0 передачи, 2,7 подбора, 1,3 перехвата и 17,0 балла за эффективность.

В символическую пятерку вошли Дуэйн Бэйкон («Зенит»), Урош Плавшич («Црвена Звезда»), Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань»), Керем Конан («Бешикташ») и ДеВон Акун Перселл (УНИКС).

Уровень Исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич: – Я общался с арбитрами, которые обслуживают матчи Суперкубка, и они сказали, что работают словно на битве плей-офф. Я с этим согласен.

Если сербский и турецкий клубы еще находятся в процессе подготовки к сезону, то российские клубы показывают очень высокий уровень баскетбола. Это уровень Евролиги.

Лучшие моменты дня

Результаты четвертого дня Суперкубка-2024

Матч за 5-е место

Локомотив-Кубань – Бешикташ – 97:96 ОТ (21:22, 19:23, 17:28, 28:12, 12:11) Локомотив-Кубань: Джонсон (26), Кливленд (13 + 6 подборов + 5 передач), Ищенко (13 + 6 передач) Бешикташ: Оллмэн (19 + 6 подборов), Морган (13), Арслан (13), Терри (10)

Матч за 3-е место

Црвена Звезда – Зенит – 70:83 (16:20, 23:13, 11:23, 20:27)

Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр (20 + 8 подборов + 6 передач), Кэнэн (10) Зенит: Бэйкон (19 + 5 передач + 5 подборов), Щербенев (16), Пойтресс (14)

Финал

ЦСКА – УНИКС – 87:72 (22:9, 23:26, 23:23, 19:14)

ЦСКА: Аврамович (15 + 6 передач), Уэйр (15), Тримбл (14), Джекири (11) УНИКС: Тэйлор (19 + 7 передач), Беленицкий (13), Рэйнольдс (10 + 5 подборов).