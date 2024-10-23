«Селтикс» получили чемпионские перстни в честь победы в сезоне-23/24

«Селтикс» еще раз отпраздновали победу в чемпионате.

«Бостон» перед первым матчем нового сезона с «Нью-Йорком» (132:109) получил перстни за титул, завоеванный в плей-офф-2024. «Селтикс» лидируют в НБА по количеству трофеев – 18. Соцсети «Бостона »