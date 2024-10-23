«Селтикс» получили чемпионские перстни в честь победы в сезоне-23/24
«Селтикс» еще раз отпраздновали победу в чемпионате.
«Бостон» перед первым матчем нового сезона с «Нью-Йорком» (132:109) получил перстни за титул, завоеванный в плей-офф-2024.
«Селтикс» лидируют в НБА по количеству трофеев – 18.
Соцсети «Бостона»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Бостона»
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