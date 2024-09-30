Представлена новая модель именных кроссовок Джейсона Тейтума
В именной линейке кроссовок Джейсона Тейтума вышла третья модель.
Кроссовки Tatum 3 от Jordan Brand появятся в продаже 10 октября по цене 125 долларов.
В минувшем сезоне форвард «Селтикс» впервые стал чемпионом НБА, а затем стал обладателем олимпийского золота в составе сборной США.
Фото: Jordan Brand
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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