Представлена новая модель именных кроссовок Джейсона Тейтума

В именной линейке кроссовок Джейсона Тейтума вышла третья модель.

Кроссовки Tatum 3 от Jordan Brand появятся в продаже 10 октября по цене 125 долларов.

В минувшем сезоне форвард «Селтикс» впервые стал чемпионом НБА , а затем стал обладателем олимпийского золота в составе сборной США.

Фото : Jordan Brand