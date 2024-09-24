«Она вернется». Джейлен Браун сбрил бороду перед новым сезоном
Джейлен Браун сбрил бороду.
Форвард «Бостона» появился на пресс-конференции, посвященной старту нового сезона, без привычной бороды.
«Моя борода... Мне уже звонят, говорят: «Борода исчезла! Нет!» Не переживайте, она вернется», – сказал Браун.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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