«Она вернется». Джейлен Браун сбрил бороду перед новым сезоном

Джейлен Браун сбрил бороду.

Форвард «Бостона » появился на пресс-конференции, посвященной старту нового сезона, без привычной бороды.

«Моя борода... Мне уже звонят, говорят: «Борода исчезла! Нет!» Не переживайте, она вернется», – сказал Браун .