Леброн Джеймс о Бронни: «Я так горжусь им, невероятно. Он мой тыл, моя опора в этой жизни»

Леброн Джеймс рассказал о важности Бронни в его жизни.

«Сегодня все было просто супер. С того самого момента, как я проснулся. Увидел дочь перед тем, как она отправилась в школу. Потом отправился на работу, а там сын.

Я так горжусь им, невероятно. Он мой тыл, моя опора в этой жизни», – заявил 39-летний форвард.

55-й номер драфта появился на площадке во второй четверти стартового матча сезона против «Миннесоты». Вместе с Леброном он составил первый дуэт отец-сын в истории НБА .

20-летний защитник отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче. Показатель плюс/минус составил «-5».

«Лейкерс » победили со счетом 110:103.