«Выходи и играй спокойно, не напрягайся». Леброн дал совет Бронни перед дебютом в НБА

Леброн Джеймс дал ценный совет Бронни перед его дебютом в НБА.

– Готов?

– Ага

– Видишь, какая заруба? Просто выходи и играй спокойно, не напрягайся.

55-й номер драфта появился на площадке во второй четверти. Вместе с Леброном Джеймсом он составил первый дуэт отец-сын в истории НБА .

20-летний защитник отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче. Показатель плюс/минус составил «-5».

«Лейкерс » победили со счетом 110:103.