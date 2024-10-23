«Црвена Звезда» объявила о переходе Филипа Петрушева

Филип Петрушев официально перешел из «Олимпиакоса» в «Црвену Звезду».

Арендное соглашение по форварду (24 года, 211 см) рассчитано до конца сезона-24/25.

Петрушев в среднем набирал по 5,0 очка и 2,5 подбора в 4 матчах Евролиги в этом сезоне.

Сербский клуб ранее потерял Джоэла Боломбоя на срок 4-6 недель из-за травмы колена.