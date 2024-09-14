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Филип Петрушев в ближайшее время не перейдет в «Црвену Звезду»

Филип Петрушев остается в «Олимпиакосе».

Об этом рассказал президент «Црвены Звезды» Небойша Чович. Сербский клуб был заинтересован в возвращении форварда.

«Эта сага длится уже несколько месяцев. Интерес был с обеих сторон, но Петрушев – игрок «Олимпиакоса». Слухи зашли слишком далеко. На данный момент «Звезда» остается в текущем составе», – заявил Чович.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
logoФилип Петрушев
Небойша Чович
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