Филип Петрушев в ближайшее время не перейдет в «Црвену Звезду»
Филип Петрушев остается в «Олимпиакосе».
Об этом рассказал президент «Црвены Звезды» Небойша Чович. Сербский клуб был заинтересован в возвращении форварда.
«Эта сага длится уже несколько месяцев. Интерес был с обеих сторон, но Петрушев – игрок «Олимпиакоса». Слухи зашли слишком далеко. На данный момент «Звезда» остается в текущем составе», – заявил Чович.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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