«Олимпиакос» планирует сохранить в составе Петрушева из-за травм Фалла и Милутинова
«Олимпиакос» планирует сохранить в составе Филипа Петрушева
Ожидалось, что греческий клуб отправит форварда в аренду в «Црвену Звезду», но травмы Мустафы Фалла и Николы Милутинова повлияли на этот план.
Переход Петрушева в команду из Белграда может состояться в середине следующего сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Андреа Кальцони
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