«Олимпиакос» планирует сохранить в составе Петрушева из-за травм Фалла и Милутинова

«Олимпиакос» планирует сохранить в составе Филипа Петрушева

Ожидалось, что греческий клуб отправит форварда в аренду в «Црвену Звезду », но травмы Мустафы Фалла и Николы Милутинова повлияли на этот план.

Переход Петрушева в команду из Белграда может состояться в середине следующего сезона.