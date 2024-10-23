Филип Петрушев перейдет из «Олимпиакоса» в «Црвену Звезду» на правах аренды

Филип Петрушев перейдет из «Олимпиакоса» в «Црвену Звезду» .

Арендное соглашение по форварду (24 года, 211 см) будет заключено до конца сезона-24/25.

Петрушев в среднем набирал по 5,0 очка и 2,5 подбора в 4 матчах Евролиги в этом сезоне. Как ожидается, в сербском клубе он получит более значимую роль, особенно после того, как Джоэл Боломбой выбыл на 4-6 недель из-за травмы колена.