Вассилис Гераготеллис: «Готовим «Црвену Звезду» к сезону без учета Филипа Петрушева»
Вассилис Гераготеллис прокомментировал трансферную неудачу «Црвены Звезды».
Сербский клуб пытался заполучить Филипа Петрушева через трансфер или аренду, но не добился положительного результата.
«Мы рассматривали его этим летом, собирая новый состав. На данный момент мы не получили его, так что больше не занимаемся этим вопросом. Думали, что он может стать дополнительной опцией. Теперь он не является частью нашего плана. Готовим команду к сезону без учета Петрушева», – заявил ведущий ассистент главного тренера «Црвены Звезды».
По сообщениям журналистов, переход игрока еще может состояться в течение сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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