Энтони Эдвардс: «Если получится, проведу в «Миннесоте» всю карьеру»

Энтони Эдвардс готов играть за «Вулвз» до конца карьеры.

«Если получится, проведу в «Миннесоте» всю карьеру. Не собираюсь никуда уходить», – заявил 23-летний защитник.

Эдвардс подписал 5-летнее продление контракта на сумму 260 миллионов долларов с «Вулвз» в межсезонье-2023.