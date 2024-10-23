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Энтони Эдвардс: «Если получится, проведу в «Миннесоте» всю карьеру»

Энтони Эдвардс готов играть за «Вулвз» до конца карьеры.

«Если получится, проведу в «Миннесоте» всю карьеру. Не собираюсь никуда уходить», – заявил 23-летний защитник.

Эдвардс подписал 5-летнее продление контракта на сумму 260 миллионов долларов с «Вулвз» в межсезонье-2023.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМиннесота
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
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