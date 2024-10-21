Энтони Эдвардс: «Если стану чемпионом в следующие 3-4 года, начну карьеру в НФЛ»

Энтони Эдвардс утверждает, что может стать футболистом.

Суперзвезда «Миннесоты » сказал об этом в эфире ESPN во время совместного интервью с игроком НФЛ Джастином Джефферсоном, который также выступает в Миннесоте.

«Футболистам не суждено играть в НБА. Но вот что я говорю своим корешам. Если стану чемпионом НБА в следующие 3-4 года, начну карьеру в НФЛ», – утверждает 23-летний защитник «Вулвз».