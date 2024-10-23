Бронни Джеймс отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче в НБА

Бронни Джеймс дебютировал в НБА.

55-й номер драфта появился на площадке во второй четверти. Вместе с Леброном Джеймсом он составил первый дуэт отец-сын в истории НБА.

20-летний защитник отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче. Показатель плюс/минус составил «-5».

«Лейкерс» победили со счетом 110:103.