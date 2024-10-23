4

Бронни Джеймс отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче в НБА

Бронни Джеймс дебютировал в НБА.

55-й номер драфта появился на площадке во второй четверти. Вместе с Леброном Джеймсом он составил первый дуэт отец-сын в истории НБА.

20-летний защитник отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче. Показатель плюс/минус составил «-5».

«Лейкерс» победили со счетом 110:103.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoМиннесота
logoНБА
logoБронни Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын в истории НБА. Дебют состоялся в стартовом матче сезона
14сегодня, 03:46Видео
Леброн Джеймс: «Один из первых вопросов, который Бронни задал врачам после операции: «Когда я смогу снова играть?»
3вчера, 21:59
Леброн и Бронни Джеймсы снялись в рекламе Nike
4вчера, 21:35Видео
Брайан Уиндхорст о Леброне и Бронни: «Если игра пойдет нормально, будьте на своих местах в начале второй четверти»
3вчера, 18:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джейсон Тейтум набрал 37 очков и 10 передач в победном матче с «Нью-Йорком»
23 минуты назадВидео
НБА. Сегодня стартовал сезон-24/25. «Бостон» разгромил «Нью-Йорк», «Лейкерс» обыграли «Миннесоту» в Лос-Анджелесе
22840 минут назад
«Минесота» и Руди Гобер продлят контракт на 3 года и 110 млн долларов
244 минуты назад
«Селтикс» повторили рекорд НБА по 3-очковым попаданиям – 29 в матче с «Никс»
6сегодня, 04:27Видео
«Селтикс» получили чемпионские перстни в честь победы в сезоне-23/24
сегодня, 04:06Фото
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын в истории НБА. Дебют состоялся в стартовом матче сезона
14сегодня, 03:46Видео
Ожидается, что Леброн Джеймс проведет еще как минимум два сезона
10вчера, 22:10
Леброн Джеймс: «Один из первых вопросов, который Бронни задал врачам после операции: «Когда я смогу снова играть?»
3вчера, 21:59
Леброн и Бронни Джеймсы снялись в рекламе Nike
4вчера, 21:35Видео
Еврокубок. «Литкабелис» нанес первое поражение «Бурку», «Гран-Канария» разгромила «Ульм» с разницей «+47» и другие результаты
вчера, 21:08
Ко всем новостям
Последние новости
Джей Джей Редик попросит НБА предоставить для матчей заигранные мячи вместо новых
4 минуты назад
Макс Кристи: «Начинаем сезон с пушками наперевес»
2вчера, 21:18
Зайон Уильямсон может пропустить первый матч сезона из-за болезни
4вчера, 20:32
«Нью-Йорк» заинтересован в подписании контракта с Мэттом Райаном
1вчера, 20:25
Евролига отклонила протест «Панатинаикоса» на судейское решение в матче с «Парижем»
вчера, 20:07
Андрей Кириленко: «По‑снобски подходим к другим странам. Нам необходимо играть с командами из Южной Америки, Африки, Азии»
2вчера, 19:48
«Голден Стэйт» вел переговоры с «Миннесотой» по Карлу-Энтони Таунсу
2вчера, 19:02
Лука Дончич: «Уже не сильно болит. Я в порядке»
вчера, 18:45
Андрей Кириленко: «Мы абсолютно в хороших отношениях с ФИБА, но она полностью зависит от МОК»
1вчера, 18:32
Андреас Пистиолис: «Автодор» может наказать, если не будем уважать игру»
1вчера, 18:22