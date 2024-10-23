Бронни Джеймс отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче в НБА
Бронни Джеймс дебютировал в НБА.
55-й номер драфта появился на площадке во второй четверти. Вместе с Леброном Джеймсом он составил первый дуэт отец-сын в истории НБА.
20-летний защитник отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче. Показатель плюс/минус составил «-5».
«Лейкерс» победили со счетом 110:103.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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