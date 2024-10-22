Стэн Ван Ганди сравнил Джей Джей Редика со Стивом Керром.

«Редик – один из тех, кому пришлось серьезно изучать игру и полагаться на свои знания, чтобы играть. Ему пришлось много думать и во всем разбираться. Баскетбол НБА очень сложен для любого, кто здесь играет. Всем необходимо много работать, но некоторым парням требуется вкладываться больше, чтобы иметь возможность соревноваться на таком уровне. И Редик, безусловно, один из таких парней.

Я думаю, его можно сравнить с Керром и тем, что он сделал. Я думаю, что здесь много общего», – считает известный специалист.

Редик, подобно Керру, выступал в НБА, полагаясь в основном на бросковый талант. Сейчас он тоже возглавил клуб НБА в качестве тренера-дебютанта.