Джейсон Тейтум сделал татуировку с Кубком Лэрри О’Брайена

Джейсон Тейтум сделал новую татуировку на спине.

Форвард «Бостона » Джейсон Тейтум продемонстрировал в соцсетях новую татуировку, на которой он держит Кубок Лэрри О’Брайена.

В прошедшем сезоне Тейтум завоевал свой первый чемпионский титул.