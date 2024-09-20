Джейсон Тейтум сделал татуировку с Кубком Лэрри О’Брайена
Джейсон Тейтум сделал новую татуировку на спине.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум продемонстрировал в соцсетях новую татуировку, на которой он держит Кубок Лэрри О’Брайена.
В прошедшем сезоне Тейтум завоевал свой первый чемпионский титул.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Ahn Fire Digital в соцсети X
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