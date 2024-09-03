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  • Джейсону Тейтуму в Китае подарили его изображение вместе с сыном после победы «Селтикс» в чемпионате
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Джейсону Тейтуму в Китае подарили его изображение вместе с сыном после победы «Селтикс» в чемпионате

Джейсон Тейтум получил приятный подарок

Звездному форварду во время китайского турне подарили уникальный портрет, на котором он держит своего сына Дьюса на фоне зеленого и белого конфетти сразу после победы «Селтикс» в финальной серии НБА сезона-23/24.

Фото: Cameron Tabatabaie 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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