Шэмс Чарания: «Очень вероятно, что Леброн и Бронни сыграют вместе в начале матча против «Миннесоты»

Ожидается, что Бронни Джеймс сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты».

Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Мне сказали, что это очень вероятно. «Лейкерс» планируют, что Леброн Джеймс и Бронни Джеймс войдут в историю как первый дуэт отца и сына, играющих вместе, и, скорее всего, это произойдет в начале матча. «Лейкерс» хотят, чтобы это произошло во время течения игры в конкурентных условиях.

Джей Джей Редик сказал в понедельник, что у него пока нет окончательного плана касательно совместной игры Леброна и Бронни в первом матче, но «Лейкерс » потратили много времени на обсуждение этого вопроса. Такого никогда не случалось в НБА раньше и, вероятно, никогда больше не случится. Леброн Джеймс начинает свой 22-й сезон, он говорил об этом в течение последних нескольких лет, и это может произойти уже сегодня вечером», – сказал Чарания.