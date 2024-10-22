  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэмс Чарания: «Очень вероятно, что Леброн и Бронни сыграют вместе в начале матча против «Миннесоты»
2

Шэмс Чарания: «Очень вероятно, что Леброн и Бронни сыграют вместе в начале матча против «Миннесоты»

Ожидается, что Бронни Джеймс сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты».

Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Мне сказали, что это очень вероятно. «Лейкерс» планируют, что Леброн Джеймс и Бронни Джеймс войдут в историю как первый дуэт отца и сына, играющих вместе, и, скорее всего, это произойдет в начале матча. «Лейкерс» хотят, чтобы это произошло во время течения игры в конкурентных условиях.

Джей Джей Редик сказал в понедельник, что у него пока нет окончательного плана касательно совместной игры Леброна и Бронни в первом матче, но «Лейкерс» потратили много времени на обсуждение этого вопроса. Такого никогда не случалось в НБА раньше и, вероятно, никогда больше не случится. Леброн Джеймс начинает свой 22-й сезон, он говорил об этом в течение последних нескольких лет, и это может произойти уже сегодня вечером», – сказал Чарания.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoМиннесота
logoНБА
Шэмс Чарания
logoБронни Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бронни Джеймс не знает, получит ли игровое время в первом матче сезона
10сегодня, 07:44
«Многим людям требуется помощь». Девин Букер опроверг мнение, что он критически отозвался о Бронни Джеймсе
4вчера, 06:05Видео
Мэджик Джонсон: «Бронни Джеймс в хороших руках. «Лейкерс» отлично справились с развитием Алекса Карузо и Остина Ривза»
1020 октября, 04:59
Эмоции от предсезонки Бронни Джеймса – как его статистика. Немного, но есть
1919 октября, 14:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джейсон Тейтум об игре за «Селтикс»: «Не могу себе представить, что все сложилось бы в моей жизни как-то иначе»
1сегодня, 12:49
В межсезонье-2024 в НБА на контракты потрачены рекордные 7,4 миллиарда долларов
1сегодня, 12:14
Виктор Вембаньяма о том, что набрал более 10 кг за год: «Фэйковые новости»
1сегодня, 11:16
Джоэл Боломбой избежал худшего сценария с травмой колена, но пропустит 4-6 недель
сегодня, 10:59
Гилберт Аренас: «Следующий сезон может стать худшим для Янниса. Рядом нет Танасиса»
4сегодня, 10:37
Стэн Ван Ганди сравнил Джей Джей Редика со Стивом Керром
14сегодня, 09:57
Пол Джордж: «Под занавес моего пребывания в Индиане культуры в организации просто не было»
8сегодня, 09:15
Джейлен Браун: «Не стану подписываться с Nike, чтобы увеличить шансы на попадание в сборную США»
1сегодня, 08:16
Бронни Джеймс не знает, получит ли игровое время в первом матче сезона
10сегодня, 07:44
Игроки WNBA выходят из коллективного соглашения с лигой. У сторон есть время до октября 2025 года, чтобы заключить новую сделку
16сегодня, 05:57
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» – «Ховентуд», «Гран-Канария» примет «Ульм» и другие матчи
49 минут назад
Онуралп Битим интересен клубам Евролиги, включая «Анадолу Эфес»
сегодня, 12:34
Матас Бузелис стал представителем Reebok
сегодня, 12:26
«Барселона» ищет замену Николасу Лапровиттоле, который получил серьезную травму
1сегодня, 11:56
Патрик Беверли об игре за «Хапоэль»: «Многое меняется, когда знаешь, что у тебя будет мяч»
сегодня, 11:36
Джимми Батлер намерен стать свободным агентом следующим летом
сегодня, 09:29
Октавиус Эллис восстанавливается с опережением графика, может вернуться в середине декабря
сегодня, 08:50
Джейлен Брансон взял на себя ответственность за то, что Джош Харт «потерялся» в обновленной пятерке «Никс»
4сегодня, 07:19
Джаред Батлер остается в «Вашингтоне» на двустороннем контракте
сегодня, 07:07
Кавай Ленард повязал дюраг на голове ассистента Джея Ларранаги
6сегодня, 06:57Видео