2.50 – Леброн Джеймс наберет очки дебютном матче сезона НБА с передачи сына Бронни
Новый сезон НБА стартует в ночь на 23 октября.
Букмекер БЕТСИТИ подготовил специальную линию на статистику новичка «Лейкерс» Бронни Джеймса в дебютном матче сезона НБА против «Миннесоты».
За 1.47 можно поставить на то, что сын Леброна Джеймса пробьет тотал 2,5 очка за игру. 1.85 – сделает минимум 2 подбора, 1.95 – отдаст хотя бы одну передачу.
На то, что Леброн наберет очки с передачи сына, дают коэффициент 2.50.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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