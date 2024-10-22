2.50 – Леброн Джеймс наберет очки дебютном матче сезона НБА с передачи сына Бронни

Новый сезон НБА стартует в ночь на 23 октября.

Букмекер БЕТСИТИ подготовил специальную линию на статистику новичка «Лейкерс» Бронни Джеймса в дебютном матче сезона НБА против «Миннесоты».

За 1.47 можно поставить на то, что сын Леброна Джеймса пробьет тотал 2,5 очка за игру. 1.85 – сделает минимум 2 подбора, 1.95 – отдаст хотя бы одну передачу.

На то, что Леброн наберет очки с передачи сына, дают коэффициент 2.50.

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