  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Всякий раз команда словно отстраняется». Крис Пол организовал вечеринку по случаю Хэллоуина, но из игроков «Клипперс» пришли лишь трое
1

«Всякий раз команда словно отстраняется». Крис Пол организовал вечеринку по случаю Хэллоуина, но из игроков «Клипперс» пришли лишь трое

Лишь 3 баскетболиста «Клипперс» пришли на вечеринку Криса Пола в честь Хэллоуина.

По информации журналистки ESPN Рамоны Шелберн, Крис Пол устроил вечеринку в честь Хэллоуина, но почти никто из его партнеров по «Клипперс» не пришел.

«В начале сезона он предпринимал разные попытки сплотить коллектив: приглашал ребят в свою VIP‑ложу на матч «Лос-Анджелес Рэмс» [команда НФЛ], где устроил вечеринка в честь Хэллоуина – и… никто не пришел. После этого команда с треском проиграла матч против «Юты», что делает ситуацию еще печальнее.

Серьезно: вечеринка в честь Хэллоуина – и, наверное, всего трое игроков явились. Насколько мне известно, точно пришли Брэд [Брэдли Бил] и Зубац.

Крис старался, пытался помочь выстроить командную культуру. Они с женой организовали праздник в VIP‑ложе после матча на Хэллоуин – и пришли лишь трое игроков.

И когда смотришь на это, думаешь: он пытается заполнить вакуум лидерства так, как умеет, но всякий раз команда словно отстраняется. Как будто говорит: «Ну, это уже чересчур», – поделилась журналистка в эфире ESPN LA.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN LA
logoКрис Пол
logoКлипперс
Рамона Шелберн
logoБрэдли Бил
logoИвица Зубац
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Сильвер о Крисе Поле: «Хотел бы, чтобы он достойно завершил карьеру»
сегодня, 14:31
«Мы их просто выносили». Напряженность между Крисом Полом и «Клипперс» возникла после того, как он стал лидером второго состава, который регулярно обыгрывал основной
вчера, 21:15
Крис Пол пытался оспорить решение «Клипперс», пригласив в номер Брука Лопеса
вчера, 16:41
Главные новости
«Если ты один из лучших игроков лиги, тебе не нужно гоняться за чемпионскими перстнями». Байрон Скотт раскритиковал решение Кевина Дюрэнта перейти в «Хьюстон»
45 минут назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» играет с ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»
сегодня, 14:32Live
Адам Сильвер о Крисе Поле: «Хотел бы, чтобы он достойно завершил карьеру»
сегодня, 14:31
Будущее Беннедикта Матурина в «Индиане» остается под вопросом
сегодня, 14:04
«Хьюстон» получил исключение на сумму 12,5 миллиона долларов из-за потери Фреда Ванвлита
сегодня, 13:46
Зак Лавин выбыл на неделю из-за растяжения связок голеностопа
сегодня, 13:30
Андрей Воронцевич о встрече с «Локо»: «Скоростной прорывной стиль, талантливые в игре один на один. Постараемся остановить»
сегодня, 11:59
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 11:46
Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»
сегодня, 11:46
Карл-Энтони Таунс о призовых Кубка НБА: «У меня детский образовательный проект в Доминикане»
сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
29 минут назад
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
сегодня, 14:42
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 14:15
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК играет с «Нефтяником»
сегодня, 14:04Live
Форвард «Мемфиса» Джон Кончар выбыл на несколько недель из-за травмы большого пальца руки
сегодня, 13:14
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи
сегодня, 11:46
Будущее Георгиоса Барцокаса в «Олимпиакосе» может быть под угрозой
сегодня, 11:30
Adidas подписал долгосрочное партнерское соглашение с немецкой баскетбольной федерацией
сегодня, 08:45
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 06:59
Еврокубок. «Тренто» выиграл у «Будучности» в овертайме, 27 очков Алексея Николича не помогли «Цедевита-Олимпии» обыграть «Хапоэль Иерусалим»
вчера, 21:33