«Всякий раз команда словно отстраняется». Крис Пол организовал вечеринку по случаю Хэллоуина, но из игроков «Клипперс» пришли лишь трое

Лишь 3 баскетболиста «Клипперс» пришли на вечеринку Криса Пола в честь Хэллоуина.

По информации журналистки ESPN Рамоны Шелберн, Крис Пол устроил вечеринку в честь Хэллоуина, но почти никто из его партнеров по «Клипперс » не пришел.

«В начале сезона он предпринимал разные попытки сплотить коллектив: приглашал ребят в свою VIP‑ложу на матч «Лос-Анджелес Рэмс» [команда НФЛ], где устроил вечеринка в честь Хэллоуина – и… никто не пришел. После этого команда с треском проиграла матч против «Юты», что делает ситуацию еще печальнее.

Серьезно: вечеринка в честь Хэллоуина – и, наверное, всего трое игроков явились. Насколько мне известно, точно пришли Брэд [Брэдли Бил] и Зубац .

Крис старался, пытался помочь выстроить командную культуру. Они с женой организовали праздник в VIP‑ложе после матча на Хэллоуин – и пришли лишь трое игроков.

И когда смотришь на это, думаешь: он пытается заполнить вакуум лидерства так, как умеет, но всякий раз команда словно отстраняется. Как будто говорит: «Ну, это уже чересчур», – поделилась журналистка в эфире ESPN LA.