Алекс Мумбру: «Если НБА придет в Европу, разрушив существующую экосистему – это ни к чему хорошему не приведет»

Главный тренер сборной Германии высказался о европейском проекте НБА.

Главный тренер чемпионской сборной Германии Алекс Мумбру в беседе с Eurohoops поделился мыслями о перспективах прихода НБА в Европу .

«Если НБА придет, разрушив существующую экосистему – это ни к чему хорошему не приведет. Если она придет в сотрудничестве со всеми – это лучше. Все, что способствует развитию баскетбола высокого уровня, в том числе то, что может предложить НБА, всегда полезно.

Я надеюсь, что удастся достичь соглашения и определить наилучшие пути, чтобы баскетбол – если думать о самом спорте – не пострадал. Чтобы лучшие игроки могли выступать за лучшие команды, а болельщики – получать от этого удовольствие.

НБА – это шоу. Здесь, в Европе, мы воспринимаем баскетбол не столько как шоу, сколько как собственно баскетбол. Но нужно учитывать точку зрения НБА – и одновременно понимать европейскую», – подчеркнул Мумбру.

Адам Сильвер о европейском проекте: «В январе начнем серьезные разговоры с заинтересованными лицами»