«Голден Стэйт» вел переговоры с «Миннесотой» по Карлу-Энтони Таунсу
«Голден Стэйт» хотел выменять Карла-Энтони Таунса.
Об этом сообщает журналист The Athletic Энтони Слэйтер.
«В последние пару месяцев «Уорриорз» и «Тимбервулвс» вели переговоры о Карле Энтони-Таунсе, говорят источники в лиге, но эти переговоры ни к чему не привело. «Тимбервулвс» нацелились на конкретный пакет от «Никс», которым не обладали «Уорриорз». Других доступных громких имен на рынке обменов нет», – пишет Слэйтер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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