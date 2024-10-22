«Голден Стэйт» вел переговоры с «Миннесотой» по Карлу-Энтони Таунсу

«Голден Стэйт» хотел выменять Карла-Энтони Таунса.

Об этом сообщает журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

«В последние пару месяцев «Уорриорз» и «Тимбервулвс» вели переговоры о Карле Энтони-Таунсе, говорят источники в лиге, но эти переговоры ни к чему не привело. «Тимбервулвс» нацелились на конкретный пакет от «Никс», которым не обладали «Уорриорз». Других доступных громких имен на рынке обменов нет», – пишет Слэйтер.