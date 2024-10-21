Фэнтези НБА: гид к новому сезону. Кого из звезд и дешевых игроков брать?

Дедлайн – в ночь на среду.

Делаем старт нового сезона в фэнтези НБА проще для тех, кто хочет собрать команду и быть успешным с самого старта.

Мы попросили двух спецов по НБА выделить самые эффективные пики: серебряный призер регулярки-2022/23 Дмитрий Бобров (Коты-желтые хвосты) и игрок с третьего места того же сезона Владимир Возняк (Panda_07) .

Кроме того, будем опираться на коэффициент экспертов – процент выбора опытных игроков, уже собравших составы, чтобы добавить к личным ожиданиям – коллективные.

Как устроено это превью . Выделяем игроков в трех категориях:

● звезды из дорогой ценовой категории (2400+) – они должны приносить наибольшее количество очков, самый дорогой и очевидный вариант Николы Йокича сразу даже не обсуждаем

● надежные и эффективные, но дешевые (меньше 1500) – костяк, который будет стабильно приносить очки и не требовать постоянных замен

● самые дешевые с шансами на эффективность (за 1000-1200) – те, за счет кого можно освободить бюджет на звезд

Напомним неустаревающий совет для новичков: топ-игроков не надо бояться ротировать, они приносят много фэнтези-очков (ФО), в работе с ними важны форма и календарь. А вот игроки подешевле часто остаются в команде надолго, тратить на них замены – не всегда разумно.

Подробные правила турнира и напоминание о том, как начисляются очки – здесь . Внизу вас ждут еще полезные ссылки, с которыми будет удобнее весь сезон.

Кого из звезд (кроме Йокича) взять на старте?

Выбираем лучших из дорогих – кто стоит 2400 и больше.

Владимир Возняк

Энтони Дэвис («Лейкерс», Ц, 2900). Когда Дэвис здоров, это топ-пик. Прошлый сезон показал, что он не такой хрустальный, как могло казаться раньше. Сейчас он провел полную предсезонную подготовку, подходит к сезону в отличной форме – для меня это идеальный пик, не уступающий Йокичу.

Шэй Гилджес-Александр («Оклахома», РЗ, 2900). Великолепно провел прошлый сезон, не сильно уступал в эффективности Луке Дончичу. В отличие от словенца, подходит к сезону в явно лучшей форме, так что я бы в начале сделал ставку именно на разыгрывающего «Оклахомы».

Дмитрий Бобров

Домантас Сабонис («Сакраменто», Ц, 2700) . Сабонис зачастую читерит статистику, особенно передачи, он безальтернативно главный большой «Сакраменто», здоровье не подводило – хороший вариант на весь сезон.

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», ТФ, 2600) . Жду от него прорыва. Во-первых, рядом теперь Крис Пол – умнейший из разыгрывающих. Уверен, что их пик-н-роллов будет множество. Во-вторых, от «Сан-Антонио» ожидают хотя бы борьбу за плей-ин, пора подниматься.

Стефен Карри («Голден Стейт», РЗ, 2400) .

Не сказать, что стал слабее, остается первой опцией и главной звездой – на мой взгляд, очень привлекательная цена.

Коэффициент экспертов

Джейсон Тейтум («Бостон», ЛФ, 2700) . У звезды «Бостона» на старте перспективный календарь: три матча на первой неделе, по четыре на второй и третьей.

Бюджетные игроки на каждую позицию

Ищем эффективных парней дешевле 1500. Советуем не сильно экономить на разыгрывающих и центровых, осторожно демпинговать с тяжелыми форвардами, а сокращать траты – за счет атакующих защитников и легких форвардов.

Разыгрывающие (РЗ)

Терри Розир («Майами», 1500).

Провел полноценное межсезонье с «Хит», должен показать хороший прогресс и в игре, и в наборе фентези-очков.

Лонзо Болл («Чикаго», 1400). За два года многие могли забыть, насколько хороший и эффективный это игрок. На предсезонке мы уже успели увидеть, что Болл полноценно вернулся и готов к сезону с «Чикаго». Так что он может многих удивить.

Тайус Джонс («Финикс», 1500). «Финикс» наконец-то получил полноценного разыгрывающего, который поможет сделать игру звезд более связной. Наверняка будет получать хорошие минуты и приносить достаточно фентези-очков.

Дариус Гарлэнд («Кливленд», 1500) . «Кливленд» точно будет в топе Востока, а это много бонусов за победы. Гарлэнд – основной разыгрывающий. Нестабильный, конечно, но средние 18 ФО по сезону давать будет. За 1500 – просто отлично.

Иммануил Куикли («Торонто», 1600) . Должен себя проявить как стартовый разыгрывающий. Понятно, что в «Торонто» есть Скотти Барнс, на него молятся и ждут сезон на уровне претендента на MVP, но Куикли – неплохой шутер, может много набирать. Может быть полезен в зависимости от календаря.

Атакующие защитники (АЗ)

Донте Дивиченцо («Миннесота», 1400).

Провел великолепную концовку сезона с «Никс», готов выйти на новый уровень и большую роль в «Миннесоте».

Брендин Подземски («Голден Стэйт», 1400). Новичок, удививший всех в прошлом году. В этом сезоне после ухода Клэя Томпсона должен забрать место в старте ГСВ, это очень хорошо скажется на наборе фентези-очков.

Деррик Уайт («Бостон», 1500) . Играет много, команда часто побеждает, Уайт очень полезный игрок – матсхэв однозначно.

Остин Ривз («Лейкерс», 1500) . Парень окреп, часто берет на себя даже роль лидера! Средние 17 ФО по сезону должен набирать, а для игрока за 1500 это отлично.

Легкие форварды (ЛФ)

Брэндон Миллер («Шарлотт», 1500).

Один из лучших новичков прошлого сезона. В этом году ждем прогресса и на площадке, и в фэнтези.

Франц Вагнер («Орландо», 1700) . Получил контракт жизни и вместе с Паоло Банкеро должен быть главной силой команды – плюс-минус на 20 фэнтези-очков по сезону.

Трей Мерфи («Пеликанс», 1500). Очень хороший пик прошлого сезона, стоит рассчитывать на результат как минимум не хуже. А с появлением в «Пеликанс» отличного разыгрывающего Деджонте Мюррея – даже на значительный прогресс.

Тяжелые форварды (ТФ)

Кайл Андерсон («Голден Стэйт», 1300).

Всегда дешевый, но очень стабильный игрок – и в реальной игре, и в фэнтези.

Джереми Сохан («Сан-Антонио», 1300). Играет почти на каждой позиции, кроме центрового. Соответственно, собирает много ассистов и подборов, что очень полезно для фэнтези.

Аарон Гордон («Денвер», 1600) . Может пропускать матчи по здоровью, феерии ждать не нужно, но стабильно 15-16 ФО по сезону будут.

Центровые (Ц)

Трейс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт», 1300).

Еще один очень удачный выбор ГСВ с прошлого драфта, в этом сезоне с потенциалом получить еще больше минут и более важную роль в составе.

Зак Иди («Мемфис», 1300). Единственный центровой «Мемфиса», будет получать большие минуты. За эту цену – пик-мастхэв.

Андре Драммонд (Филадельфия, 1300). Лучший центровой по соотношению цена/качество, если Джоэл Эмбиид будет недоступен на длительные отрезки.

Бобби Портис («Милуоки», 1500) . Будет играть по 30+минут, может давать в среднем 18-19 ФО. Это хорошо для других позиций, но маловато для центра – потому что тут есть ребята, способные на 35+ очков в среднем. Это и есть причина не экономить на центровых.

Коэффициент экспертов

РЗ – популярен Кейд Каннингем («Детройт», 1600), чуть переваливающий за ценовую норму, на старте у него хороший календарь. Следом уже названные Тайус Джонс и Дариус Гарлэнд . Наравне с ними берут вечно молодого Криса Пола («Сан-Антонио», 1400).

АЗ – Деррик Уайт («Бостон», 1500) вне конкуренции, самый выбираемый у экспертов (64,6%). Часто берут Ривза и Дивинченцо , а также Коби Уайта («Чикаго», 1500).

ЛФ – у Франца Вагнера высокие 41,7% выбора экспертов. Брэндона Миллера («Шарлотт») тоже котируют.

ТФ – выделяется спрос на Тобайаса Харриса («Детройт», 1700). Из остальных – Джерами Грант («Портленд», 1400)

Ц – крайне интересен опытным Зак Иди («Мемфис», 1300), соблазнительная цена даже для суперконкурентной позиции. Второй по популярности из дешевых Эл Хорфорд («Бостон», 1300) даже не близко с 4,2% выбора.

С кем из очень дешевых игроков можно рискнуть?

Ищем варианты со стоимостью 1000-1200.

Владимир Возняк : сложно выделить конкретных игроков, так как в этой ценовой категории сейчас очень много интересных пиков, потенциально способных удивить. Вот несколько из них:

Стивен Адамс («Хьюстон», Ц, 1200).

Пропустил очень много из-за травмы, но когда полноценно вернется, будет очень хороший и дешевый пик.

Боян Богданович («Бруклин», ЛФ, 1200). Перейдя в «Никс», потерял фэнтези-привлекательность, но в «Бруклине», где главная звезда Кэм Томас, может снова выйти на стабильные фентези-очки.

Никола Йович («Майами», ТФ, 1200). Игрок старта из «Хит»: с хорошим броском, на хороших минутах и за такую цену отличный вариант.

Квентин Граймс («Даллас», АЗ, 1100). Хорошо показал себя в «Далласе» на предсезонке, может стать отличным пиком за эти деньги.

Еще стоят внимания: Майлз Макбрайд («Никс», РЗ, 1200), Кевин Портер-младший («Клипперс», РЗ, 1200), Рид Шеппард ( «Хьюстон», РЗ, 1200), Джейлен Саггс («Орландо», АЗ, 1200), Дайсон Дэниелс («Атланта», АЗ, 1200), Джордан Хоукинс («Пеликанс», АЗ, 1100), Кеон Эллис («Сакраменто», АЗ, 1100), Далтон Кнехт («Лейкерс», ЛФ, 1200), Коди Уильямс («Юта», ЛФ, 1100), Джонатан Айзек («Орландо», ТФ, 1200), Джи Джи Джексон («Мемфис», ТФ, 1200), Лари Нэнс-младший («Атланта», ТФ, 1200), Симоне Фонтеккьо (ТФ, 1200, «Детройт»), Макси Клебер («Даллас», ТФ, 1100), Кеньон Мартин-младший («Филадельфия», ТФ, 1100), Тиджан Салон («Шарлотт», ТФ, 1100), Дэниел Тайс («Пеликанс», Ц, 1200), Кай Джонс («Клипперс», Ц, 1100).

Дмитрий Бобров : стил я бы искал из позиции атакующего защитника, так как она самая слабая по набору очков. Хороший вариант – Кейонте Джордж из «Юты», но за 1300. В прошлом сезоне он был хорош, способен давать приличные 13-15 ФО. Но будут и провалы, нужно быть готовыми.

В целом обратил бы внимание на «Майами» и «Мемфис» – они умеют работать с ноунеймами, в течение сезона дешевые игроки из этих клубов могут дать хорошую разницу, из «Майами» особенно.

Коэффициент экспертов

Однозначных мастхэвов нет. Хотя бы кто-то (менее 5%) берет Рида Шеппарда («Хьюстон, РЗ, 1200), Джо Инглса («Миннесота», ЛФ, 1200), Джордана Хоукинса («Новый Орлеан», АЗ, 1100), Далтона Кнехта («Лейкерс», ЛФ, 1200), Джейлена Саггса («Орландо», АЗ, 1200), Николя Батюма («Клипперс», ТФ, 1100) и Эрика Гордона («Филадельфия», 1200, АЗ). Но проценты слишком малы, чтобы воспринимать как конкретный сигнал.

Полезные ресурсы

Rotowire – удобно всего следить за ближайшими матчами: составами и тем, кто из игроков под вопросом

Hashtagbasketball – календарь с сортировкой команд по количеству матчей на фэнтези-неделе

Basketballmonster – сайт хорош оперативностью в обновлении списков травмированных

Календарь сезона в гугл-таблице – очень удобно держать под рукой, чтобы видеть

ESPN – отличный ресурс для работы со статистикой.

NBA Injuries – полезный телеграм-канал, где моментально сообщают о травмах.

Баскетбольный раздел Спортса – само собой

Дедлайн первой недели – 23 октября (среда) в 1:30 мск.

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Фото: Gettyimages /Darryl Oumi / Stringer, Alex Slitz / Staff, Jamie Sabau / Stringer, Harry How / Staff, Francois Nel / Staff, Stacy Revere / Staff, Ezra Shaw / Staff, Megan Briggs / Stringer, Michael Reaves / Staff, Justin Ford / Stringer