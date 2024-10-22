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«Голден Стэйт» планировал выменять и Пола Джорджа, и Лаури Маркканена

«Уорриорз» в межсезонье пытались заполучить и Пола Джорджа, и Лаури Маркканена.

Об этом пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

«Когда Майк Данливи изложил план Стефену Карри и Дрэймонду Грину, форвард «Юты» Лаури Маркканен не был планом Б. Он был частью плана A. «Уорриорз» хотели обоих вингеров, полагая, что угроза того, что Пол Джордж воспользуется опцией выхода из контракта, позволит им сохранить активы, необходимы для того, чтобы соблазнить генерального менеджера «Юты» Дэнни Эйнджа, а разумная зарплата Маркканена в размере 18 миллионов долларов, может обеспечить финансовую сторону сделки», – пишет Слэйтер.

«Разговор всегда шел о такой возможности. Заполучив обоих парней, мы произвели бы огромный фурор. Но «Клипперс» не захотели играть в эту игру. Затем Дэнни Эйндж все сделал в своем стиле», – приводятся слова Дрэймонда Грина.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoФиладельфия
logoНБА
logoЮта
logoПол Джордж
logoДрэймонд Грин
logoЛаури Маркканен
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