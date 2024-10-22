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«Детройт» воспользовался опциями в контрактах Джейдена Айви, Джейлена Дюрена, Осара Томпсона и Маркуса Сассера

«Пистонс» использовали опции в контрактах четырех игроков.

Клуб продлил соглашения с защитником Джейденом Айви (22 года, 193 см), центровым Джейленом Дюреном (20 лет, 208 см), форвардом Осаром Томпсоном (21 год, 201 см) и разыгрывающим Маркусом Сассером (24 года, 188 см) на сезон-2025/26, воспользовавшись соответствующими опциями в контрактах игроков.

Сезон-2025/26 станет третьим сезоном для Томпсона и Сассера и четвертым – для Айви и Дюрена.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы «Детройта» в соцсети X
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