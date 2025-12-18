Фред Ванвлит: «После титула с «Торонто» в 2019‑м я услышал, как Кавай сказал: «Я лучше Кобе Брайанта»

Фред Ванвлит рассказал, как одна фраза Кавая Ленарда изменила его подход к игре.

В своем подкасте Unguarded разыгрывающий «Хьюстона » Фред Ванвлит обсудил с партнером по команде Кевином Дюрэнтом историю о Кавае Ленарде , которая произвела на него сильное впечатление и заставила по‑новому взглянуть на игру.

«После титула с «Торонто » в 2019‑м я услышал, как Кавай сказал: «Я лучше Кобе Брайанта ». Кобе – мой кумир, эталон для меня.

Когда он произнес те слова, то я задумался: я ведь понимаю свое место на площадке, так как играю против всех этих парней… И тут ко мне пришла мысль: «А если бы я был на его месте?» Эти слова изменили мой взгляд на игру», – признался Ванвлит.

Комментируя эту историю, Кевин Дюрэнт отметил, что понимает подобную ментальность, хотя сам предпочитает не сравнивать себя с другими легендами таким образом.

«Нет ничего плохого в том, чтобы так себя чувствовать. Но мне это не нравится… когда берут кого‑то в пример и говорят: «Раз я сделал это, значит, я лучше того‑то». Но я понимаю такую ментальность», – сказал Дюрэнт.