«Сан-Антонио» отчислил Малакая Флинна
«Сперс» объявили об отчислении баскетболистов.
Команду покинули защитники Малакай Флинн, Брэндон Бостон и Джамари Буей.
Малакай Флинн получил известность, набрав 50 очков за «Детройт» в матче против «Атланты» в апреле этого года.
Защитник провел за «Пистонс» 24 матча, набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за встречу.
Бостон был выбран на драфте НБА 2021 года под 51-м номером. В минувшем сезоне он отыграл 32 матча за «Клипперс», набирая в среднем 5,2 очка и 1,6 подбора.
Буей в прошлом сезоне выступал в G-лиге, набирая 17,1 очка, 7,3 передачи, 6,0 подбора, 2,1 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем за матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Смита
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