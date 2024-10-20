«Сан-Антонио» отчислил Малакая Флинна

«Сперс» объявили об отчислении баскетболистов.

Команду покинули защитники Малакай Флинн , Брэндон Бостон и Джамари Буей.

Малакай Флинн получил известность, набрав 50 очков за «Детройт » в матче против «Атланты» в апреле этого года.

Защитник провел за «Пистонс» 24 матча, набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за встречу.

Бостон был выбран на драфте НБА 2021 года под 51-м номером. В минувшем сезоне он отыграл 32 матча за «Клипперс », набирая в среднем 5,2 очка и 1,6 подбора.

Буей в прошлом сезоне выступал в G-лиге, набирая 17,1 очка, 7,3 передачи, 6,0 подбора, 2,1 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем за матч.