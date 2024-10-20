Алондес Уильямс подпишет двусторонний контракт с «Детройтом»

Алондес Уильямс присоединится к «Пистонс».

Разыгрывающий (25 лет, 193 см) подпишет с клубом двустороннее соглашение.

Уильямс провел 8 матчей в НБА за два сезона в лиге, не получив значительного игрового времени. Баскетболист тренировался с «Клипперс » в это межсезонье.

Защитник отметился эффектным данком в Летней лиге НБА.