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Алондес Уильямс подпишет двусторонний контракт с «Детройтом»

Алондес Уильямс присоединится к «Пистонс».

Разыгрывающий (25 лет, 193 см) подпишет с клубом двустороннее соглашение.

Уильямс провел 8 матчей в НБА за два сезона в лиге, не получив значительного игрового времени. Баскетболист тренировался с «Клипперс» в это межсезонье.

Защитник отметился эффектным данком в Летней лиге НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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Шэмс Чарания
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