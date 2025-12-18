  • Спортс
Дэнни Вольф о прозвище «Еврейский Джокер»: «Приятно, когда сравнивают с лучшим игроком мира. Но мой стиль игры немного другой»

Форвард «Бруклина» прокомментировал прозвище «Еврейский Джокер».

Форвард «Бруклина» Дэнни Вольф отреагировал на прозвище «Еврейский Джокер», которое ему дали за нестандартную для его роста игру и умение отдавать голевые передачи.

«По‑моему, это довольно шаблонное клише для молодых «больших», которые умеют пасовать, ведь Йокич в наше время стал эталоном такого стиля.

Я в лиге пока недолго, но играю в нестандартной манере – в моем стиле есть вещи, которые не совсем типичны для НБА.

Конечно, для меня лестно сравнение с, на мой взгляд, лучшим игроком мира прямо сейчас. Но я считаю, что мой стиль игры немного другой», – пояснил 21-летний баскетболист.

Дрэймонду Грину не нравится прозвище «Еврейский Джокер» Дэнни Вольфа: «Хотите сказать, что все вокруг – Джокеры? Да пошли вы к черту!»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Энтони Слэйтера в соцсети Х
