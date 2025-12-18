Дэнни Вольф о прозвище «Еврейский Джокер»: «Приятно, когда сравнивают с лучшим игроком мира. Но мой стиль игры немного другой»

Форвард «Бруклина» прокомментировал прозвище «Еврейский Джокер».

Форвард «Бруклина » Дэнни Вольф отреагировал на прозвище «Еврейский Джокер», которое ему дали за нестандартную для его роста игру и умение отдавать голевые передачи.

«По‑моему, это довольно шаблонное клише для молодых «больших», которые умеют пасовать, ведь Йокич в наше время стал эталоном такого стиля.

Я в лиге пока недолго, но играю в нестандартной манере – в моем стиле есть вещи, которые не совсем типичны для НБА .

Конечно, для меня лестно сравнение с, на мой взгляд, лучшим игроком мира прямо сейчас. Но я считаю, что мой стиль игры немного другой», – пояснил 21-летний баскетболист.

