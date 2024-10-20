Коул Суайдер присоединится к «Детройту»
«Детройт» подпишет Коула Суайдера.
Тяжелый форвард (25 лет, 203 см) заключит с клубом двусторонний контракт.
Суайдер успешно выступил в Летней лиге за «Майами», в его активе 13,5 очка в среднем за матч при 49,1% из-за дуги. Баскетболист набирал около 8 очков в среднем в предсезонных матчах за «Индиану», с которой прошел тренировочный лагерь.
Форвард выходил на паркет в 25 играх за 2 сезона в НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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