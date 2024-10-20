Коул Суайдер присоединится к «Детройту»

«Детройт» подпишет Коула Суайдера.

Тяжелый форвард (25 лет, 203 см) заключит с клубом двусторонний контракт.

Суайдер успешно выступил в Летней лиге за «Майами », в его активе 13,5 очка в среднем за матч при 49,1% из-за дуги. Баскетболист набирал около 8 очков в среднем в предсезонных матчах за «Индиану», с которой прошел тренировочный лагерь.

Форвард выходил на паркет в 25 играх за 2 сезона в НБА .