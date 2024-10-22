Деджонте Мюррэй: «В «Новом Орлеане» мне позволяют играть на моей настоящей позиции»
Деджонте Мюррэй заявил в «Хоукс» ему не давали играть разыгрывающего.
«В Атланте я находился в углу и на флангах, и я извлекал из этого все возможное. Здесь мне позволяют играть на моей настоящей позиции. Играть разыгрывающего защитника, организовывать атаки, делать парней лучше и делать то, что я делаю лучше всего», – сказал разыгрывающий «Нового Орлеана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: New Orleans Times-Picayune
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