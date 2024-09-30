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  • Деджонте Мюррэй: «Единственное, что не нравится в Новом Орлеане, – это выбоины на дорогах. Напоминают о том, где я рос»
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Деджонте Мюррэй: «Единственное, что не нравится в Новом Орлеане, – это выбоины на дорогах. Напоминают о том, где я рос»

Деджонте Мюррэй рассказал о впечатлениях от Нового Орлеана.

«Я благодарен за то, что я здесь. Мы с семьей очень рады. Привыкаем к городу день за днем.

Единственное, что мне пока не понравилось, это выбоины в асфальте. Они повсюду. Напоминают мне район, в котором я вырос», – посмеялся защитник на пресс-конференции.

Мюррэй родился и вырос в Сиэтле.

Защитник перешел в «Пеликанс» из «Атланты» в это межсезонье.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pelicans Film Room в сети X
logoАтланта
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoДеджонте Мюррэй
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