Деджонте Мюррэй: «Единственное, что не нравится в Новом Орлеане, – это выбоины на дорогах. Напоминают о том, где я рос»

Деджонте Мюррэй рассказал о впечатлениях от Нового Орлеана.

«Я благодарен за то, что я здесь. Мы с семьей очень рады. Привыкаем к городу день за днем.

Единственное, что мне пока не понравилось, это выбоины в асфальте. Они повсюду. Напоминают мне район, в котором я вырос», – посмеялся защитник на пресс-конференции.

Мюррэй родился и вырос в Сиэтле.

Защитник перешел в «Пеликанс» из «Атланты» в это межсезонье.