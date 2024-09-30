Деджонте Мюррэй: «Единственное, что не нравится в Новом Орлеане, – это выбоины на дорогах. Напоминают о том, где я рос»
Деджонте Мюррэй рассказал о впечатлениях от Нового Орлеана.
«Я благодарен за то, что я здесь. Мы с семьей очень рады. Привыкаем к городу день за днем.
Единственное, что мне пока не понравилось, это выбоины в асфальте. Они повсюду. Напоминают мне район, в котором я вырос», – посмеялся защитник на пресс-конференции.
Мюррэй родился и вырос в Сиэтле.
Защитник перешел в «Пеликанс» из «Атланты» в это межсезонье.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pelicans Film Room в сети X
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