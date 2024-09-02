Деджонте Мюррэй подарил рэперу Lil Wayne майку «Пеликанс» с автографом

Деджонте Мюррэй сделал подарок рэперу Lil Wayne

Новобранец «Пеликанс» вручил музыканту собственную майку с автографом.

27-летний Мюррэй стал игроком «Нового Орлеана» в межсезонье-2024 в результате обмена. Lil Wayne является поклонником клуба.

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