Деджонте Мюррэй подарил рэперу Lil Wayne майку «Пеликанс» с автографом
Деджонте Мюррэй сделал подарок рэперу Lil Wayne
Новобранец «Пеликанс» вручил музыканту собственную майку с автографом.
27-летний Мюррэй стал игроком «Нового Орлеана» в межсезонье-2024 в результате обмена. Lil Wayne является поклонником клуба.
Соцсети Деджонте Мюррэя
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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