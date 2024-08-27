Кайл Кузма о сотрудничестве Купера Флэгга с New Balance: «Nike уделали!»
Кайл Кузма негативно относится к Nike.
Форвард «Вашингтона» прокомментировал последнее подписание New Balance в соцсети X: «Nike уделали!».
New Balance оформила соглашение с фаворитом драфта-2025 НБА Купером Флэггом.
Молодой форвард университета Дьюк присоединился к Каваю Ленарду, Джамалу Мюррэю, Тайризу Макси, Деджонте Мюррэю, Дариусу Гарлэнду, Заку Лавину, Кэмерон Бринк и другим баскетболистам, сотрудничающим с производителем спортивной одежды.
А если захочет поехать, придётся переобуваться.