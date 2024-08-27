Кайл Кузма о сотрудничестве Купера Флэгга с New Balance: «Nike уделали!»

Кайл Кузма негативно относится к Nike.

Форвард « » прокомментировал последнее подписание New Balance в соцсети X: « уделали!».

New Balance оформила соглашение с фаворитом драфта-2025 НБА Купером Флэггом.

Молодой форвард университета Дьюк присоединился к Каваю Ленарду, Джамалу Мюррэю, , Деджонте Мюррэю, , , Кэмерон Бринк и другим баскетболистам, сотрудничающим с производителем спортивной одежды.