Кайл Кузма о сотрудничестве Купера Флэгга с New Balance: «Nike уделали!»

Теги НБА Вашингтон NCAA кроссовки университет Дьюк Nike Кавай Ленард Зак Лавин Джамал Мюррэй Деджонте Мюррэй Кайл Кузма Дариус Гарлэнд Тайриз Макси Кэмерон Бринк Баскетбол

Кайл Кузма негативно относится к Nike.

Форвард «Вашингтона» прокомментировал последнее подписание New Balance в соцсети X: «Nike уделали!».

New Balance оформила соглашение с фаворитом драфта-2025 НБА Купером Флэггом.

Молодой форвард университета Дьюк присоединился к Каваю Ленарду, Джамалу Мюррэю, Тайризу Макси, Деджонте Мюррэю, Дариусу Гарлэнду, Заку Лавину, Кэмерон Бринк и другим баскетболистам, сотрудничающим с  производителем спортивной одежды.

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2 комментария
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Купер Флэгг на следующую Олимпиаду не поедет.
А если захочет поехать, придётся переобуваться.
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Я так понимаю Кузминатор напомнил о себе чтобы получить кроссовочный контракт
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