Эмоции от предсезонки Бронни Джеймса – как его статистика. Немного, но есть

Оцениваем перспективы.

Дождались! Предсезонка завершена. Просто жизненно необходимо обсудить игру баскетболиста, к которому было приковано все внимание на протяжении уходящего месяца. Хотя правильнее было бы сказать – посудачить, ведь обсуждать особо нечего.

Это, кстати, и вгоняет в уныние. Самая невинная попытка воспринять реальные навыки Бронни Джеймса – не через его 4-летний гарантированный контракт на 7,8 миллиона, не через бесстыдное лобби и непотизм (спасибо тренеру «Лейкерс» за расширение вокабуляра) – не двигается с начальной и одновременно мертвой точки. И дело даже не в довлеющей над всем, что делает Бронни, фигурой его отца.

Леброн-младший элементарно не дал достаточного количества пищи для размышлений

Предсезонка не дала ровным счетом никакой подробной, да и вообще никакой новой информации о том, что из себя представляет Бронни. Что парень сырой, по слогам читает игру, не в ладах с трехочковыми и старается – ситуативно небезуспешно – компенсировать ошибки самоотдачей в обороне, так это все мы знали еще до драфта. Летняя лига только укрепила эту репутацию: в 4 матчах за 25 минут в среднем Бронни набирал 8,8 очка (35% с игры, 16% трехочковых), 3,5 подбора, 1 передачу, 0,8 перехвата, 0,5 блок-шота, 2,3 потери. Цифры неопытного ролевика, которому место в фарм-клубе на несколько лет.

Примерно тогда же ноги Бронни и начали заливать в бетон. Хотя сам пацан, по большому счету, ни при чем. Он виноват лишь в том, что аудитории хочется кушать (причем всегда!), а его батя был настолько услужлив и одновременно беспечен, что на манер древнегреческого Тантала не побрезговал скормить своего сына медиабогам. Летняя лига стала закуской, и все же слова о том, что в матчах предсезонки Бронни будет играть рядом с более опытными партнерами, а наличие отца в одноклубниках придаст ему мотивации и уверенности, не были лишены смысла.

И что же мы видим? В 5 предсезонных матчах Бронни презентовал следующее: за 11,6 минут игрового времени он набирал 1,6 очка (21,5% с игры, 0% трехочковых), 1 подбор, 0,2 передачи, 0 перехватов, 0,8 блок-шотов, 1 потерю. Со скидкой на купирование игровых минут результат – примерно такой же, как и у летних каникул в Вегасе. И вот это уже повод для критики Бронни, который еще на преддрафтовых просмотрах в мае сказал, что ориентируется на игру трех игроков – Дэвиона Митчелла, Деррика Уайта и Дрю Холидэя. Примеры для подражания более чем достойные, и прекрасно, что Джеймс-младший имеет адекватное понятие о том, к чему нужно стремиться, а не отделался картонным «я хочу быть лучшей версией самого себя».

Но иметь представление мало, нужно прилагать какие-то усилия – брать игру на себя, ошибаться, нервничать, фолить (пока лучший хайлайт Бронни за предсезонку – технарь в игре с «Санз»), пытаться доказывать что-то, если не папе и критикам, то самому себе.

Ничего этого в Бронни нет вообще.

И вот эта пассивность во всем (не только на площадке) – худшая из возможных моделей поведения для Бронни. Она раззадоривает и без того ошалелых критиков, которые не могут молчать, слушая, как главный тренер «Лейкерс» рассуждает о том, что «Бронни заслужил свое место в команде и право находиться в лиге». В это время Бронни просто молча растет как гриб, предоставляя журналистам и фанатам возможность формировать любой нарратив. Нравится самому Бронни или нет, но он уже часть этой буффонады с фиктивным престолонаследием и должен проживать свою карьеру в НБА по мере возможностей. Тем более, что этих возможностей у него больше, чем таланта. Ему не грозит судьба среднестатистического 55-го пика.

Бронни нужно изменить не игру, а отношение к ней. Номер на драфте может стать отличным стимулом

Для начала нужно закрыть глаза (и уши) на все эти россказни о сопоставлении таланта и степени влияния на игру (и менеджмент) с отцом. Для Бронни в нынешнем его состоянии будет уже большим достижением просто доказать, что он способен играть на уровне НБА. В конце концов, как справедливо заметил один из генменеджеров клуба Западной конференции:

«Давайте мыслить аналитически. Представьте, что у вас на странице со статистикой только цифры – нет ни имени, ни фамилии. Ручаюсь, вам бы и в голову не пришло, что это показатели игрока, выступающего или готового играть в НБА. Его показатели не говорят о том, что он игрок НБА. Они вообще ни о чем не говорят. Эта статистика не дает вам буквально никакого представления о нем, если рядом с ней не написано его имя и фамилия», – тот, чье имя упорно не хочет произносить анонимный управленец, как вы понимаете, не персонаж серии книг о «Гарри Поттере».

Те, кто не ограничиваются упражнениями в сарказме, бережно пытаются квалифицировать Бронни как ролевого игрока НБА, но пока новичок не тянет и на это. Говорить – просто встань и сделай – подтяни бросок – умирай в тренажерке с 4:00 утра – это нахраписто и абстрактно. Нужны конкретные цели, планомерное достижение которых будет доказательством пусть и незначительного, но прогресса, а заодно своеобразным поощрением. И мотивацией тут для Бронни может стать пресловутый 55-й пик.

Из последних 30 драфтов только двое игроков, выбранных под 55-м номером, набрали более 1500 очков за свою карьеру в НБА: Пэтти Миллс и Э’Твон Мур (уже в этом сезоне к ним должен присоединиться Аарон Уиггинс). Лишь 11 игроков набрали хотя бы 100 очков. Почти половина – 13 из 30 – набрали ровно 0. Треть даже не выходила на площадку в матчах НБА.

Короче, тоже в своем роде «единороги». В прошлом сезоне в лиге играло четыре №55 драфта: Уиггинс (2021), Пэтти Миллс (2009), Ги Сантос (2022, пока всего 23 матча за «Голден Стэйт» на двустороннем контракте) и Айзея Вонг (2023, единственная игра в «Индиане», сейчас без контракта). И это еще что.

За всю историю лиги было всего 5 игроков, выбранных под 55-м номером, которые преодолевали отметку в 10 очков в среднем в каком-либо сезоне сезон. И это с учетом тех бородатых и косматых времен, когда драфты не ограничивались двумя раундами. Вот имена этих героев: Миллс (преодолевал планку в «10+» очков 6 раз), Марк Блаунт (драфт-1997, три сезона), Мур (дважды), Кенни Гаттисон (1986) и Эм Брайант (1964).

В среднем пробившиеся в лигу игроки, выбранные под 55-м пиком, набирали в среднем 6,2 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи за игру. Вот на этих людей и их статистику Бронни и следует ориентироваться. Нужно поставить перед собой условную цель – стать лучшим 55-м пиком в истории, или первым 55-м пиком, набирающим 10 очков в своем дебютном сезоне. Даже с близкой к нулю вероятностью достижения этих ориентиров – пусть в его присутствии в НБА появится хоть какая-то конкретика и целеполагание.

В истории лиги не было ни одного 55-го пика с такими привилегиями, которые имеются у Бронни. Только избавившись от абстракций от собственного баскетбольного бущуего, Джеймс-младший хотя бы чуть-чуть дистанцируется от амплуа «папенькиного сынка, который нужен лишь для совместных фото».

Ну и как этого добиться?

Когда-то это были «Шоутайм «Лейкерс», сейчас просто «ЛеШоу». В своем нынешнем составе «Лейкерс» не будут ни на что претендовать, а приоритетом остается решение локальных задач, так или иначе связанных с Леброном. И сам Джеймс должен понимать, что если у него хватило – назовем это «совокупностью дипломатических качеств» – так вот, если этого хватило, чтобы продавить появление Бронни в «Лейкерс», то надо идти до конца и добиваться, чтобы за чадо не было мучительно стыдно. Это в интересах Леброна, иначе красивая история «отца и сына» превратится в череду бульварных заметок о нездоровых манипулятивных наклонностях человека, который самоутверждается за счет собственных детей.

Джеймсу уже начинают ставить в пример бейсболистов Тима Рейнса-старшего и -младшего. Отец с сыном сыграли вместе за «Балтимор Ориолс», но произошло это лишь после того, как первую половину сезона отец добровольно провел в фарм-клубе, за который выступал его сын.

«Сыграть с сыном всегда было моей мечтой, но я не хочу, чтобы это отражалось на результатах команды. Когда мы вместе выйдем на поле в матче высшей лиги, я должен быть уверен, что мы оба готовы к этому», – заявил Рейнс-старший.

Леброн, надо думать, не собирается играть за клуб G-лиги (вот на что бы я точно посмотрел), поэтому должен уже сейчас прикидывать, как создать тепличные условия для игры Бронни за «Лейкерс».

Это не означает, что сыну сейчас нужно отмерить 28 минут игрового времени, но его частое появление в сдвоенных матчах, розыгрыш определенных комбинаций, в которых он мог бы проявить себя – все это так или иначе должно присутствовать в планах «озерников», если из простого цирка они не хотят превратиться в шапито-шоу.

И, по правде говоря, с учетом всех исходных на сегодня – это единственная задача «Лейкерс» на сезон.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw, Ethan Miller, Sean M. Haffey, Katelyn Mulcahy