Мэджик Джонсон: «Бронни Джеймс в хороших руках. «Лейкерс» отлично справились с развитием Алекса Карузо и Остина Ривза»

Мэджик Джонсон порадовался последнему выступлению Бронни Джеймса.

Новичок «Лейкерс » набрал 17 очков в предсезонном матче с «Голден Стэйт».

«Бронни Джеймс будет действительно хорошим баскетболистом! В прошедшей игре он показал то, чему нельзя научить: высокий баскетбольный IQ, атлетизм и соревновательный дух, который делает его цепким защитником! После упорной работы в сезоне он обязательно получит место в ротации и серьезное игровое время.

Бронни Джеймс в хороших руках в «Лейкерс». Они отлично развивают молодых игроков. Своими глазами наблюдал историю Алекса Карузо и Остина Ривза , которые стали игроками стартовых составов в лиге. Бронни будет следующим», – написал легендарный баскетболист в соцсетях.