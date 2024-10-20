Мэджик Джонсон: «Бронни Джеймс в хороших руках. «Лейкерс» отлично справились с развитием Алекса Карузо и Остина Ривза»
Мэджик Джонсон порадовался последнему выступлению Бронни Джеймса.
Новичок «Лейкерс» набрал 17 очков в предсезонном матче с «Голден Стэйт».
«Бронни Джеймс будет действительно хорошим баскетболистом! В прошедшей игре он показал то, чему нельзя научить: высокий баскетбольный IQ, атлетизм и соревновательный дух, который делает его цепким защитником! После упорной работы в сезоне он обязательно получит место в ротации и серьезное игровое время.
Бронни Джеймс в хороших руках в «Лейкерс». Они отлично развивают молодых игроков. Своими глазами наблюдал историю Алекса Карузо и Остина Ривза, которые стали игроками стартовых составов в лиге. Бронни будет следующим», – написал легендарный баскетболист в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
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