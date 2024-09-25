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Лестер Киньонес подпишет двусторонний контракт с «Филадельфией»

Лестер Киньонес пополнит состав «Филадельфии».

Свободный агент Лестер Киньонес (23 года, 193 см) договорился о подписании двустороннего контракта с «Сиксерс».

Атакующий защитник за последние два сезона сыграл 42 матча за «Голден Стэйт», набирая в среднем 4,2 очка и 1,8 подбора за 10,1 минуты на паркете.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера The Athletic Шэмса Чарании в соцсети X
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