Лестер Киньонес подпишет двусторонний контракт с «Филадельфией»
Лестер Киньонес пополнит состав «Филадельфии».
Свободный агент Лестер Киньонес (23 года, 193 см) договорился о подписании двустороннего контракта с «Сиксерс».
Атакующий защитник за последние два сезона сыграл 42 матча за «Голден Стэйт», набирая в среднем 4,2 очка и 1,8 подбора за 10,1 минуты на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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