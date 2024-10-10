Дэнни Грин объявил о завершении карьеры
Дэнни Грин завершил карьеру.
После 15 сезонов в НБА Дэнни Грин заявил, что завершает карьеру. 37-летний легкий форвард объявил об уходе в своем подкасте в четверг.
Грин является одним из четырех игроков в истории НБА, которые выигрывали чемпионаты с тремя разными командами (в 2014-м с «Сан-Антонио», в 2019-м с «Торонто», в 2020-м с «Лейкерс»).
В прошлом сезоне Грин сыграл два матча за «Филадельфию», прежде чем его отчислили после обмена, в результате которого Джеймс Харден перешел в «Клипперс».
Грин был выбран «Кливлендом» во втором раунде драфта 2009 года, но провел большую часть карьеры за «Сан-Антонио» (2010-2018). В сезоне-2016/17 он вошел в символическую сборную лиги по защите.
Форвард завершил карьеру со средними показателями 8,7 очка и 3,4 подбора в 832 матчах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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