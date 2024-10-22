Джимми Батлер намерен стать свободным агентом следующим летом

Джимми Батлер пока не готов к продлению контракта с «Хит».

Как пишет обозреватель The Miami Herald Энтони Чанг, звездный защитник не станет обсуждать с «Майами » продление соглашения, даже если получит от клуба соответствующее предложение.

На данном этапе Батлер нацелен на то, чтобы воспользоваться опцией и стать свободным агентом следующим летом.

Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст сообщал, что Батлер хочет выйти на рынок, но рассчитывает остаться в «Хит».