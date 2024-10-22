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Джимми Батлер намерен стать свободным агентом следующим летом

Джимми Батлер пока не готов к продлению контракта с «Хит».

Как пишет обозреватель The Miami Herald Энтони Чанг, звездный защитник не станет обсуждать с «Майами» продление соглашения, даже если получит от клуба соответствующее предложение.

На данном этапе Батлер нацелен на то, чтобы воспользоваться опцией и стать свободным агентом следующим летом.

Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст сообщал, что Батлер хочет выйти на рынок, но рассчитывает остаться в «Хит».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
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