«Бруклин» может заполучить Джимми Батлера в качестве свободного агента в межсезонье-2025
«Нетс» претендуют на Джимми Батлера
Как сообщает New York Post, «Бруклин» может заполучить звездного защитника «Майами» в качестве свободного агента в межсезонье-2025.
Отмечается, что 34-летнему Батлеру нравится вариант с переходом в нью-йоркский клуб.
Джимми не смог договориться с «Хит» о продлении контракта. За сезон-24/25 он заработает 48,8 миллиона долларов, а летом 2025 года может выйти на рынок благодаря опции игрока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
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