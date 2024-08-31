«Бруклин» может заполучить Джимми Батлера в качестве свободного агента в межсезонье-2025

«Нетс» претендуют на Джимми Батлера

Как сообщает New York Post, «Бруклин » может заполучить звездного защитника «Майами » в качестве свободного агента в межсезонье-2025.

Отмечается, что 34-летнему Батлеру нравится вариант с переходом в нью-йоркский клуб.

Джимми не смог договориться с «Хит» о продлении контракта. За сезон-24/25 он заработает 48,8 миллиона долларов, а летом 2025 года может выйти на рынок благодаря опции игрока.